Инфекционист Полинг объяснила, как выявить «Омикрон» без специального теста

Доктор Кэтрин Полинг объяснила, как выявить заражение омикрон-штаммом коронавируса. В некоторых случаях можно обойтись без специального теста, достаточно обратить внимание на ряд симптомов, сообщает NBC News.

Инфекционист пояснила, что исследователи долго наблюдали за больными, чтобы определить наиболее распространенные симптомы этого заболевания. Эти признаки отмечаются не у всех групп населения, однако могут помочь при самопроверке на COVID-19.

«Кашель, заложенность носа, насморк и усталость — по-видимому, характерные симптомы варианта «омикрон». Однако, в отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния», — заявила доктор Полинг, передает «РИА Новости».

Медик заметила, что при легких прорывных инфекциях боль в горле является наиболее распространенным симптомом, от всех остальных вакцинация надежно защищает.