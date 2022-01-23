Дипломат Шалленберг указал на энергетическую зависимость Европы от России

Евросоюз занимается разработкой антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в беседе с местными СМИ.

Дипломат допустил отключение России от системы международных платежей SWIFT в результате введения ограничений со стороны Европы. По его словам, санкции могут применить в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем Шалленберг высказался против ограничений в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он указал на зависимость ЕС от России в энергетическом плане. Такую ситуацию невозможно изменить за короткий промежуток времени, добавил министр.

Ранее стало известно об антироссийских санкциях со стороны США. Информация появилась на сайте американского конгресса. Согласно содержанию документа, ограничения могут коснуться лично президента РФ Владимира Путина.