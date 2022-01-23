Транспорт Петербурга станет более комфортным после появления в городе ТПУ

Генеральный директор компании ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник назвал цели проекта по строительству нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Петербурге.

Разработка масштабного проекта связана с высокой загруженностью транспортных и пассажирских потоков, сообщает «Экономика Сегодня». По словам Корупятника, только 15% из всех 6,5 млн пассажиров в городе довольны состоянием инфраструктуры. На сегодняшний день общая сумма партнерских инвестиций в проект превышает 180 млрд рублей.

«Такие объекты должны помочь Петербургу развести пассажирские и транспортные потоки, сократить время при пересадке с одного вида транспорта на другой. В итоге это приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города, повышению безопасности и комфорта для людей», — передает слова Геннадия Корупятника РИА Новости.

Глава «Мегалайна» заявил, что компания рассчитывает реализовать проект ТПУ своими силами, но не исключает возможности сотрудничества с другими организациями. Корупятник отметил, что концепция разработки имеет несколько основополагающих принципов. К ним относятся минимизация времени пересадок и сокращение длительности самого пути, повышение комфорта пассажиров. Также планируется снижение нагрузки на транспортную систему и уменьшение маятниковой миграции.