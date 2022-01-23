Глава делегации РФ в Вене Гаврилов предостерег Запад и Украину от провокаций в Донбассе

Москва не оставит без внимания провокации Киева и Запада в Донбассе. Об этом глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире Youtube-канала «Изолента live».

Как отметил Гаврилов, «во всех СМИ» уже прозвучало, что российские власти не будут смотреть сквозь пальцы на страдания соотечественников.

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан», — сказал Гаврилов.

В последнее время Киев и ряд западных государств выражают обеспокоенность в связи с ситуацией на российско-украинской границе. При этом в Кремле подчеркивали: Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.