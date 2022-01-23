Заместитель британского премьера Рааб пригрозил России «последствиями» из-за Украины

Россия столкнется с «серьезными последствиями» в случае совершения попытки установления «марионеточного режима» на Украине, заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.

До этого в британском МИД сообщили, что Москва якобы намерена назначить на Украине «пророссийского лидера».

«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим», — сказал Рааб в интервью Sky News.

Политик подчеркнул, что Британия приложит усилия для поддержки Украины в сфере защиты своей государственности.

МИД России ранее назвал дезинформацией заявления Британии о «вторжении» на Украину. По словам дипломатов, властям королевства стоит заняться изучением истории татаро-монгольского ига.