Бывший главнокомандующий ВМС Германии Шенбах занесен в базу «Миротворца» из-за слов о Крыме

Базу украинского ресурса «Миротворец» пополнило имя бывшего главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха. Причиной стали его слова о Крыме.

Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Его слова вызвали бурную реакцию на Западе. Этот вопрос был вынесен на обсуждение на одном из заседаний в Германии.

Спустя время стало известно, что экс-главкома занесли в базу «Миротворца». Ресурс распространяет скандальные публикации, данные журналистов и ополченцев из ЛДНР. Включенных в список на сайте обозначают как «изменников родины».

Ранее Шенбах высказался о «вторжении» России на Украину, информацию о котором активно публикуют западные СМИ. Он назвал это нонсенсом. После своего заявления Шенбах подал в отставку.