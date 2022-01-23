Суд в Петербурге взял под стражу подозреваемого в многомиллионном мошенничестве лидера ОПГ

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и отправил в СИЗО 51-летнего Рашида С. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на несколько миллионов рублей.

По версии силовиков, арестованный был одним из лидеров организованной преступной группировки. Кроме того, руководящую позицию в банде занимал сын подозреваемого. В состав ОПГ также входили еще пять человек, включая номинального директора и ее родственника.

Недавно московские полицейские задержали трех граждан, причастных к аферам. Злоумышленники специализировались на махинациях со страховыми выплатами.