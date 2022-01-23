Политолог Александр Рар заявил о попытках Запада превратить РФ в «мальчика для битья»

Страны Запада не станут отказываться от традиционных выпадов в адрес России. Об этом заявил знаменитый немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что сейчас основной причиной для нападок США и Евросоюза в адрес России является энергетический кризис, который образовался в результате недальновидных действий Брюсселя. Ситуацию осложняют и беженцы с Ближнего Востока. На фоне этого Запад пытается возложить всю ответственность на Москву, однако РФ не причастна к проблемам ЕС.

«Из России многие просто хотят сделать мальчика для битья. Этот факт иногда просто бесит», — сказал политолог.

В то же время Рар подчеркнул, что Россия не должна отказываться от сотрудничества с США и Европой. Москве следует поддерживать отношения с теми силами, которые намерены наладить с ней партнерские отношения, передает «НьюИнформ».

Немецкий политолог Александр Рар ранее назвал блефом обещания Запада принять Украину в состав НАТО.