Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Бывший премьер Италии Берлускони не будет участвовать в президентских выборах

Политика
/ Обновлено: 23 января 2022 12:04
Бывший премьер Италии Берлускони не будет участвовать в президентских выборах

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони отказался от планов баллотироваться в президенты, передает местное телевидение.

В своем письме к однопартийцам политик отметил, что коллективные интересы важнее личных целей, и предложение участвовать в выборах он обсудил с родными и коллегами.

«Сегодня Италии требуется единство... чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса», — сказал лидер партии «Вперед, Италия».

Берлускони подчеркнул, что он отказался от участия в выборах для избежания раздоров в Италии, «которой так нужно единство».

Как стало известно ранее, лидер итальянских антиваксеров Луиджи Морелли скончался от COVID-19. Ему было 63 года.

#италия #выборы #берлускони