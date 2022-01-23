Более 20 спасателей тушили пожар в квартире на Юрия Гагарина

Пламя охватило однокомнатную квартиру в жилом доме на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

Согласно данным источника, пожар разгорелся в квартире на третьем этаже. К ликвидации возгорания были привлечены 25 сотрудников спасательной службы и две единицы спецтехники.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания станут известны по результатам экспертной проверки.

С наступлением зимы время прибытия спасателей на места ЧП значительно увеличилось: пожарным машинам становится труднее ездить по обледенелым дорогам. Жители Северной столицы неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову на некачественную работу коммунальщиков, однако градоначальник не реагирует на претензии.