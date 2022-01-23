Избирательные участки на региональных выборах в Финляндии начали свою работу

Граждане Финляндии будут избирать депутатов региональных советов. Участки начали свою работу в 09:00 по местному времени.

Региональные советы в Финляндии создали после преобразований социальных округов. Новая структура будет заниматься в том числе вопросами вопросами пожарных частей, органов здравоохранения.

На территории страны насчитывается 21 региональный совет. Избирательные участки завершат свою работу в 20:00 по местному времени. Первые результаты объявят сразу после закрытия площадок.

Ранее в Финляндии провели опрос общественного мнения в преддверии выборов. Согласно итогам, оппозиционная Национальная коалиционная партия является самой популярной среди респондентов.