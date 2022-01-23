Россия отвергла заявления Британии о «планах» Москвы посадить на Украине своего президента

Заявление британского МИД о планах России «посадить» в Киеве своего президента является дезинформацией. Об этом сказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Комментарий внешнеполитического ведомства опубликован в Facebook-аккаунте.

«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — указано в сообщении МИД.

В министерстве считают, что распространяемые Лондоном сообщения свидетельствуют о том, что именно НАТО и англосаксы дестабилизируют ситуацию вокруг Украины.

Недавно МИД Британии бездоказательно упрекнул российские спецслужбы в желании поставить во главе Украины российского лидера. Им якобы может стать бывший депутат Верховный рады Евгений Мураев.