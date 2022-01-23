Адвокат Монтян заявила о намерении Британии «прибрать к рукам» Украину

Великобритания давно «положила глаз» на Украину, и именно Лондон стоит за «букетом всяческих пакостей», заявила адвокат Татьяна Монтян, комментируя новый антироссийский план Лондона.

Эксперт обратила внимание на сообщение Совета по геостратегии Великобритании, в котором рассматривался вопрос создания нового союза с Украиной и Польшей. На карте, которую показало британское ведомство, были отмечены как дружеские, так и «вражеские» страны в лице России и Белоруссии.

Татьяна Монтян отметила, что предлагаемый союз не совсем полный. Государств, которые Лондон хочет «прибрать к рукам», гораздо больше.

«О том, что бриты давно и плотно положили глаз на Украину и именно они стоят за целым букетом всяческих пакостей, я говорила много раз. Но у меня есть один вопрос: а где же "троебалты" и "османы"? Бриты постеснялись их упомянуть или просто пока не пришло время?» — написала она в Telegram.

Украинский адвокат подчеркнула, что провокации со стороны Лондона, а также несговорчивость политиков и постоянные скандалы — обыденность в отношениях России и Британии.

Ранее сообщалось, что Лондон готовит новые санкции против Москвы. Британцы могут внедрить ограничения в случае эскалации ситуации на Украине.