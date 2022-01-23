Минздрав России организовал экстренную доставку вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область

Дополнительные дозы однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» экстренно доставят в Псковскую область.

Срочную доставку организовало Министерство здравоохранения России. В регион направят 11,5 тыс. дополнительных доз препарата. Жители Псковской области смогут получить доступ к вакцине уже с 24 января, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Об окончании запаса однокомпонентного препарата в регионе заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Эффективной защитой от заражения коронавирусной инфекцией, в частности омикрон-штаммом, также является двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, привитые и ревакцинированные «Спутником V» почти на 100% защищены от нового варианта.