Шеремет ответил на слова Зеленского об «очень скором» присоединении Крыма к Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет объяснил, при каких обстоятельствах Киев и Крым могут стать частью одного государства. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление о Крыме и Донбассе. Он выразил уверенность, что эти территории «очень скоро» вернутся в состав его страны.

«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России», — сказал Шеремет.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Тогда более 95% участников инициативы поддержали эту идею.