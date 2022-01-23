Обозреватель Daily Telegraph Уорнер: новые санкции против РФ не станут «смертельным ударом»

Новые возможные санкции США против России не станут «смертельным ударом» для страны. Такое мнение выразил обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер.

Автор считает, что ограничительные меры способны осложнить жизнь России. При этом санкции не станут «экзистенциальными» для экономики страны.

Аналогичное мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. По его словам, у России высокий «болевой порог».

«Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», — отметил эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные санкции против руководства России. По его словам, подобные ограничительные меры приведут к разрыву отношений с США.