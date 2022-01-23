Экс-судья Янгулбаев и его дочь выехали из России

Судья в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе со своей дочерью. Его жену ранее задержали в Нижнем Новгороде.

В интервью РИА Новости адвокат Наталья Добронравова подтвердила эту информацию. Также она не стала сообщать, откуда и куда вылетели Янгулбаевы.

Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившись оперативниками, увезли на допрос супругу судьи в отставке верховного суда Чечни Янгулбаева. Со слов юриста, в 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, Янгулбаев не живет в республике с 2017 года.