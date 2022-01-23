Британия заявила о намерении России «посадить» на Украине своего президента

Москва намерена посадить в Киеве «пророссийского лидера», которым может стать бывший депутат украинского парламента, сказано в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.

Однако никаких доказательств своей теории дипломаты не предоставили.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о «вторжении и оккупации» Украины», — уточнили в британском МИД.

Подчеркивается, что в качестве потенциального кандидата на пост президента Украины якобы рассматривается бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Британская газета Telegraph ранее сообщила, что Лондон начал подготовку санкций против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Королевство может поддержать отключение РФ от платежной системы SWIFT.