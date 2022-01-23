Казус Шенбаха. Украина сыграла на немецком чувстве вины, чтобы получить оружие от Германии

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах покидает пост после скандальных заявлений по поводу принадлежности Крыма и ситуации на Украине, сообщает Der Spiegel. Несмотря на это, конфликт между Берлином и Киевом разгорается все больше. Германского военного уже внесли в список «Миротворца», а украинский посол в Германии сменил тон на отнюдь не дипломатический.

Ранее Шенбах назвал «ерундой» потенциальный захват Украины Россией, о котором твердит западный истеблишмент и преимущественно американские СМИ. Командующий заявил, что президент Владимир Путин «возможно, заслуживает уважения», назвал РФ важным партнером Германии, а антироссийские санкции Европы раскритиковал за то, что они «идут не в том направлении».

«Даже нам, Индии, Германии, нужна Россия. Потому что нам нужна Россия против Китая. <…> Конечно, мы не можем согласиться с тем, что происходит на Украине. Но Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется. Это факт!» — отметил Шенбах на встрече с военными Индии.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил страну в «немецком высокомерии и мании величия» и намекнул, что за слова Шенбаха Берлину придется поплатиться чем-то более существенным, чем кадровым решением.

«Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», — заявил Мельник в Twitter.

Действительно, нейтралитет Германии в конфликте России, Украины и США оформляется все более отчетливо: кажется, новое немецкое правительство стремится к многовекторности и сотрудничеству с РФ, а не к безусловной поддержке киевского режима.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

РФ и ФРГ: вместе, как раньше?

По словам Мельника, регулярно напоминающего Германии об «исторической ответственности» перед Украиной, заявление Шенбаха не только «повергло всю украинскую общественность в глубокий шок», но и ставит под вопрос международный авторитет и надежность ФРГ «не только с украинской точки зрения». Вероятно, имеется в виду еще и американская.

Хоть сам вице-адмирал назвал свои слова «ошибкой» и «личным мнением», а не официальной государственной позицией, отход Германии от «евроинтеграционного» союзничества с Украиной очевиден. На фоне энергетического сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» Берлин задумался об укреплении российско-германских отношений по всем фронтам.

В этом смысле интересен и несправедливо забытый журналистами контекст, в котором была произнесена скандальная речь Шенбаха. Место действия — Институт оборонных исследований и анализа (IDSA) в Нью-Дели, где командующий ВМС ФРГ выступал с лекцией «Стратегия Германии в Индо-Тихоокеанском регионе». Фактически, Шенбах обозначил позицию бундесвера о необходимом геополитическом сотрудничестве с Россией — в частности, для сопротивления Китаю.

Любопытны и личные симпатии вице-адмирала к президенту РФ. Не удивительно, что преимущественно консервативно настроенные германские военные чины больше тяготеют к союзничеству с Россией, нежели чем с Америкой.

kremlin.ru / Администрация президента России

Среди причин такой переориентации — не только упущенная из-за антироссийских санкций экономическая и стратегическая выгода суверенной Германии, недовольной давлением «дружественных» США, но и идеологический момент. Силовой блок ФРГ просто не устраивает неолиберальная американская парадигма. В РФ же предпочитают строить «консерватизм оптимистов».

Как отмечает Der Spiegel, Шенбах называл себя «очень радикальным христианином римско-католического толка». Он верит в Бога и считает, что может рассчитывать на «христианскую Россию» как партнера: эта позиция неизменна, «даже если бы Путин был атеистом», цитируют журналисты военного.

Жертва с оружием

Пока Шенбаха на заслуженную пенсию настойчиво провожают и в министерстве иностранных дел (там заявили, что вице-адмирал «поставил под сомнение европейскую структуру безопасности»), и в оборонном ведомстве, украинский посол Мельник не стесняясь в выражениях бьет Германию по больному. В историческом смысле.

«При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», — пояснил посол Украины в ФРГ.

Украинским дипломатам, в отличие от немецких военных, в выражениях можно не стесняться. Все потому, что киевское руководство очень злится: накануне Германия отказала Украине в передаче вооружения для войны с самопровозглашенными республиками Донбасса. Позиция Берлина и при Ангеле Меркель, и при нынешнем канцлере Олафе Шольце, неизменна — немецкого оружейного экспорта Киеву не видать. Упрекая Берлин историей, украинские власти пытаются «выбить» необходимую артиллерию, играя на чувстве вины.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Немецкие пользователи Twitter, впрочем, не оценили резкость Мельника. Один из ответов под твитом дипломата гласит: «В чем разница между российским и украинским послом? Только один из них оскорбляет нас чуть ли не каждый день и только один из них верит, что эта дешевая пропаганда увенчается успехом».

«Совершенно невменяемый посол Украины в Германии заявил, что хотя мы и приветствуем отставку главы ВМС за высказывание о Крыме, но этого маловато. Я вот думаю — Германии нравится утираться после почти ежедневных неадекватных заявлений этого клоуна? То денег должны, то должны денег…», — эмоционально прокомментировал ситуацию украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий в Telegram.

Вооружением Украине щедро помогают и США, и страны Прибалтики, и даже Польша с Чехией. Продажей военных дронов и корветов подсобила Турция, Канада предоставила пехотное снаряжение, Франция — вертолеты и катера. Но слышать от Германии отказ все равно обидно.

mil.gov.ua / Министерство обороны Украины

Очевидно, Германия начинает отказываться от роли беспрекословного геополитического союзника Штатов, с переменным успехом задающих тон украинской и даже европейской политике в последние десятилетия.

Успешное завершение строительства «СП — 2», борьба с американскими санкциями против германских компаний, красноречивый нейтралитет в самом остром конфликте Европы и случайно произнесенная Шенбахом позиция большинства в бундесвере — кажется, Германия демонстрирует подлинную независимость и обретает лидерство на международной арене.

Подробнее о том, почему Германия возразила США и отказалась слать оружие Украине — в нашей статье.