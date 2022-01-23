Казус Шенбаха. Украина сыграла на немецком чувстве вины, чтобы получить оружие от Германии

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах покидает пост после скандальных заявлений по поводу принадлежности Крыма и ситуации на Украине, сообщает Der Spiegel. Несмотря на это, конфликт между Берлином и Киевом разгорается все больше. Германского военного уже внесли в список «Миротворца», а украинский посол в Германии сменил тон на отнюдь не дипломатический.
Ранее Шенбах назвал «ерундой» потенциальный захват Украины Россией, о котором твердит западный истеблишмент и преимущественно американские СМИ. Командующий заявил, что президент Владимир Путин «возможно, заслуживает уважения», назвал РФ важным партнером Германии, а антироссийские санкции Европы раскритиковал за то, что они «идут не в том направлении».
«Даже нам, Индии, Германии, нужна Россия. Потому что нам нужна Россия против Китая. <…> Конечно, мы не можем согласиться с тем, что происходит на Украине. Но Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется. Это факт!» — отметил Шенбах на встрече с военными Индии.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил страну в «немецком высокомерии и мании величия» и намекнул, что за слова Шенбаха Берлину придется поплатиться чем-то более существенным, чем кадровым решением.
«Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», — заявил Мельник в Twitter.
Действительно, нейтралитет Германии в конфликте России, Украины и США оформляется все более отчетливо: кажется, новое немецкое правительство стремится к многовекторности и сотрудничеству с РФ, а не к безусловной поддержке киевского режима.
РФ и ФРГ: вместе, как раньше?
По словам Мельника, регулярно напоминающего Германии об «исторической ответственности» перед Украиной, заявление Шенбаха не только «повергло всю украинскую общественность в глубокий шок», но и ставит под вопрос международный авторитет и надежность ФРГ «не только с украинской точки зрения». Вероятно, имеется в виду еще и американская.
Хоть сам вице-адмирал назвал свои слова «ошибкой» и «личным мнением», а не официальной государственной позицией, отход Германии от «евроинтеграционного» союзничества с Украиной очевиден. На фоне энергетического сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2» Берлин задумался об укреплении российско-германских отношений по всем фронтам.
В этом смысле интересен и несправедливо забытый журналистами контекст, в котором была произнесена скандальная речь Шенбаха. Место действия — Институт оборонных исследований и анализа (IDSA) в Нью-Дели, где командующий ВМС ФРГ выступал с лекцией «Стратегия Германии в Индо-Тихоокеанском регионе». Фактически, Шенбах обозначил позицию бундесвера о необходимом геополитическом сотрудничестве с Россией — в частности, для сопротивления Китаю.
Любопытны и личные симпатии вице-адмирала к президенту РФ. Не удивительно, что преимущественно консервативно настроенные германские военные чины больше тяготеют к союзничеству с Россией, нежели чем с Америкой.
Среди причин такой переориентации — не только упущенная из-за антироссийских санкций экономическая и стратегическая выгода суверенной Германии, недовольной давлением «дружественных» США, но и идеологический момент. Силовой блок ФРГ просто не устраивает неолиберальная американская парадигма. В РФ же предпочитают строить «консерватизм оптимистов».
Как отмечает Der Spiegel, Шенбах называл себя «очень радикальным христианином римско-католического толка». Он верит в Бога и считает, что может рассчитывать на «христианскую Россию» как партнера: эта позиция неизменна, «даже если бы Путин был атеистом», цитируют журналисты военного.
Жертва с оружием
Пока Шенбаха на заслуженную пенсию настойчиво провожают и в министерстве иностранных дел (там заявили, что вице-адмирал «поставил под сомнение европейскую структуру безопасности»), и в оборонном ведомстве, украинский посол Мельник не стесняясь в выражениях бьет Германию по больному. В историческом смысле.
«При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», — пояснил посол Украины в ФРГ.
Украинским дипломатам, в отличие от немецких военных, в выражениях можно не стесняться. Все потому, что киевское руководство очень злится: накануне Германия отказала Украине в передаче вооружения для войны с самопровозглашенными республиками Донбасса. Позиция Берлина и при Ангеле Меркель, и при нынешнем канцлере Олафе Шольце, неизменна — немецкого оружейного экспорта Киеву не видать. Упрекая Берлин историей, украинские власти пытаются «выбить» необходимую артиллерию, играя на чувстве вины.
Немецкие пользователи Twitter, впрочем, не оценили резкость Мельника. Один из ответов под твитом дипломата гласит: «В чем разница между российским и украинским послом? Только один из них оскорбляет нас чуть ли не каждый день и только один из них верит, что эта дешевая пропаганда увенчается успехом».
«Совершенно невменяемый посол Украины в Германии заявил, что хотя мы и приветствуем отставку главы ВМС за высказывание о Крыме, но этого маловато. Я вот думаю — Германии нравится утираться после почти ежедневных неадекватных заявлений этого клоуна? То денег должны, то должны денег…», — эмоционально прокомментировал ситуацию украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий в Telegram.
Вооружением Украине щедро помогают и США, и страны Прибалтики, и даже Польша с Чехией. Продажей военных дронов и корветов подсобила Турция, Канада предоставила пехотное снаряжение, Франция — вертолеты и катера. Но слышать от Германии отказ все равно обидно.
Очевидно, Германия начинает отказываться от роли беспрекословного геополитического союзника Штатов, с переменным успехом задающих тон украинской и даже европейской политике в последние десятилетия.
Успешное завершение строительства «СП — 2», борьба с американскими санкциями против германских компаний, красноречивый нейтралитет в самом остром конфликте Европы и случайно произнесенная Шенбахом позиция большинства в бундесвере — кажется, Германия демонстрирует подлинную независимость и обретает лидерство на международной арене.
Подробнее о том, почему Германия возразила США и отказалась слать оружие Украине — в нашей статье.