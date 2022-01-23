Глава МИД Испании Альбарес ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО

Ситуация вокруг Украины требует диалога. Об этом в беседе с журналистами El Mundo заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В интервью газете дипломат ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. По словам министра, такой сценарий в настоящее время не рассматривается. Страны Альянса сходятся во мнении о необходимости урегулировать ситуацию с помощью диалога.

«Сейчас мы едины в (вопросе о необходимости. — Прим.ред.) диалога, а не в таком сценарии», — говорится в комментарии главы МИД.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, которые подтверждают стремление Киева в Альянс. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что уже в 2022 году страна хочет иметь представление о конкретных сроках по членству в НАТО.