Приморский суд арестовал подозреваемого во взяточничестве экс-замглавы таможенного поста

Бывший заместитель поста Владивостокской таможни стал фигурантом уголовного дела: мужчину подозревают в получении крупной взятки. Теперь он находится под стражей по решению Хасанского районного суда в Приморском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным следствия, в период с мая по июнь 2020 года подозреваемый получил несколько взяток от директора транспортной компании. В обмен на деньги он обязался не предпринимать меры по документированию ввоза незадекларированного товара и составлению протоколов об административных правонарушениях. Предварительно установлено, что общая сумма взяток составила более миллиона рублей.

В отношении замглавы таможенного поста было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля текущего года.