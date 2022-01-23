Власти Калифорнии перекрыли одно из главных шоссе из-за лесных пожаров

Пожары в Калифорнии привели к эвакуации местных жителей, которую объявили власти. Также было принято решение о перекрытии одного из главных шоссе в штате.

Как пишет Reuters, возгорание обнаружили у прибрежного поселка Биг-Сур. Установлено, что пожар начался в калифорнийском каньоне, после чего ветер перенес огонь к морю и пересек шоссе California 1. В настоящее время пожаром уже уничтожено около шести квадратных километров.

Ранее вспыхнувшие в центральной части США лесные пожары привели к эвакуации нескольких тысяч человек. Огонь охватил отдельные районы штатов Вайоминг, Колорадо и Монтана в центральной части Соединенных Штатов.