Многочисленные ожесточенные заявления со стороны чиновников Евросоюза и НАТО являются наглядным доказательством того, что Россия ведет правильную политику, заявил лидер Союза ветеранов Афганистана, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. Санкции и угрозы — это все, что им осталось.

Сообщения о том, что российская «ЧВК Вагнера» подписала договор с правительством Мали, и намерена помогать законным властям в борьбе против террористов, вызвали резкую реакцию на Западе. Крайне остро отреагировали во Франции.

Французские войска несколько лет вели боевые действия против террористических группировок на севере Мали, однако так и не добились успеха. В результате Елисейский дворец под давлением общественного мнения объявил о поэтапном выводе войск. Тогда военные власти Мали обратились к российской компании. Сообщения о появлении в стране «ЧВК Вагнера» были восприняты с гневом — французские и европейские миротворческие силы категорически отказались сотрудничать с российскими специалистами.

Париж добился, чтобы Евросоюз ввел санкции против предполагаемых сотрудников «ЧВК Вагнера». Параллельно правительство Макрона настояло, чтобы против Мали ввели экономические санкции страны Африки. В этих условиях руководство Мали подтвердило свою готовность продолжать сотрудничество с Россией. Население страны поддержало правительство Ассими Гоита на митингах и демонстрациях.

«Авторитет русских всегда был очень высоким. В Африке исторически знали, что военные специалисты советского и постсоветского пространства — одни из лучших. Инструкторы и представители России зарекомендовали себя настоящими профессионалами», — отметил Клинцевич.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Генеральный секретарь ООН публично признал, что руководство Мали имеет право на сотрудничество с «ЧВК Вагнера», напомнил Франц Клинцевич; в организации понимают, что в африканской стране необходимо срочно навести порядок, иначе не избежать огромных жертв.