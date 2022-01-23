Глава центра Гамалеи Гинцбург определил вероятность окончания пандемии после омикрон-штамма COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» не станет причиной выхода из пандемии, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Быстрое распространение новой вариации вируса ведет к росту вероятности появления более опасного штамма. Глава центра Гамалеи заявил, что для избежания подобной ситуации необходимо минимум за шесть месяцев вакцинировать 75-80% населения России.

«Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются», — передает слова Александра Гинцбурга «Интерфакс».

Ученый заявил, что на сегодняшний день темпы вакцинации и ее охват недостаточный. Он отметил, что данные показатели надо смотреть за полгода, по заявлению министерства здравоохранения.