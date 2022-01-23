Пушков иронично прокомментировал отставку главкома ВМС Германии после заявления о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха. Вице-адмирал покинул пост после заявления о том, что Крым никогда не вернется на Украину.

Член Совета Федерации обратил внимание: высказывание военного является примером «недопустимого» мышления в странах НАТО.

«Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая отбивалась то от монголов, то от татар... Вот это можно и даже поощряется», — иронично написал Пушков в Telegram-канале.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на экстренном совещании обсудила высказывание Шенбаха о Крыме. Она потребовала от вице-адмирала объяснений, после чего он подал в отставку.