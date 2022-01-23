Мураев высмеял попытку Лондона назвать его «пророссийским лидером»

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев удивился тому, что МИД Великобритании сочли его «пророссийским лидером» несмотря на санкции со стороны России.

Политик напомнил, что с 2018 года находится под санкциями РФ из-за конфликта с Виктором Медведчуком. У его отца в России заморожены активы.

«Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину», — заявил Евгений Мураев изданию «Страна.UA».

Речь идет о комедийном персонаже культового сериала «Мистер Бин». Герой постоянно попадает в нелепые и смехотворные ситуации пытается справиться с ними своими силами, чем неизменно еще больше усугубляет и без того незавидное положение.