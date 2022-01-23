США указали на обеспокоенность высказыванием Великобритании о «планах» России по Киеву

Белый дом выразил обеспокоенность на фоне заявления МИД Великобритании о том, что Россия якобы преследует планы по установлению на Украине «пророссийского правительства», сообщила представитель американского совета по нацбезопасности Эмили Хорн.

Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства бездоказательно заявило о планах российских спецслужб посадить в Киеве «пророссийского лидера», в качестве которого назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

«Подобного рода планирование глубоко беспокоит. Народ Украины имеет суверенное право самостоятельно определять свое будущее, и мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — отметила Хорн.

Ранее МИД РФ прокомментировал заявление британских коллег о том, что Москва якобы планирует привести в Киеве к власти «пророссийское правительство». Представители внешнеполитического ведомства России назвало эти высказывания дезинформацией.