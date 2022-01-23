Газета Telegraph сообщила о разработке Великобританией новых санкций против России

Великобритания работает над проектом санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила британская газета Telegraph.

Согласно сообщению издания, Великобритания намерена поддержать отключение РФ от международной платежной системы SWIFT и меры против «Северного потока — 2». Авторы статьи назвали эти меры «ядерными» и отметили, что они направлены на «ослабление российской экономики».

По информации газеты, премьер-министр страны Борис Джонсон собирается провести переговоры с лидерами стран G7 по созданию «санкционной коалиции» против «олигархов, поддерживающих президента России».

«Великобритания работает через НАТО и в тесном сотрудничестве с США, чтобы проводить политику диалога и сдерживания, следуя дипломатическому пути, но готовит пакет санкций, которые ударят в самое сердце российской экономики, если это не удастся», — отметил источник источник Telegraph, близкий к премьеру.

Ранее МИД РФ назвал дезинформацией заявление Великобритании о том, что Россия планирует привести пророссийское правительство к власти на Украине.