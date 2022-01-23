The New York Times: США нужно отложить идею принятия Украины в НАТО на 25 лет

США нужно отказаться от идеи принятия Украины в НАТО на несколько десятков. Таким мнением в статье для The New York Times поделился политический обозреватель Росс Даутат.

С его слов, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова стать частью Запада.

«Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество оказалось на пике», — отмечает автор материала.

После отказа Киеву в приеме в НАТО возникнут сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и по другим направлениям, поэтому стоит отказаться от идеи на 25 лет, резюмировал Даутат.

Ранее Пентагон заявил, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине. Со слов официального представителя Министерства обороны США Джона Кирби, в стране остаются бойцы Национальной гвардии Флориды, которые выполняют функции инструкторов.