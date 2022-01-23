Байден обсудил Россию и Украину с командой по нацбезопасности

Американский лидер Джозеф Байден обсудил Россию и ситуацию вокруг Украины со своей командой по нацбезопасности.

Американскому президенту сообщили о якобы текущем состоянии «операции российских военных на границе Украины». Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины», — сказано в сообщении.

Также участники обсудили усилия по деэскалации ситуации и дипломатические меры. В обсуждении принимал участие советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а некоторые члены совета подключились по закрытой связи. Также они снова обсудили «последствия для России» в случае эскалации вокруг Украины.