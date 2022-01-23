Экс-вице-премьер Украины Семиноженко объяснил незаменимость «СП-2» для стран Запада

Российский трубопровод «Северный поток — 2» является жизненной необходимостью для западных государств. Такое заявление сделал бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко.

Киевский политик подчеркнул, что запуска газопровода не удастся избежать. По словам Семиноженко, эксплуатация «Северного потока — 2» начнется уже «через несколько шагов». При этом он отметил, что без данной магистрали Европе будет тяжело. Об этом экс-вице-премьер рассказал в эфире телеканала «Наш».

«Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России», — выразил уверенность Семиноженко.

Российский газопровод «Северный поток — 2» представляет собой магистраль мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Она пролегает по дну Балтийского моря до Германии. В настоящий момент сертификация трубопровода была временно приостановлена из-за требования регулятора к Nord Sream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие.