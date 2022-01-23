МИД России назвал дезинформацией заявление Великобритании по Украине

МИД РФ прокомментировал заявление британских коллег о том, что Россия якобы планирует привести на Украине к власти пророссийское правительство.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что распространенная МИД Британии дезинформация — это еще одно свидетельство того, что страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.

В МИД России призвали британских коллег прекратить провокации, перестать распространять чушь и сосредоточиться на изучении истории татаро-монгольского ига. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что сомневается в уровне образованности британского министра.