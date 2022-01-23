Депутат Рады Кучеренко: Украина не влияет на сертификацию «СП-2» в Европе

Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2» европейским регулятором. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.

Министр экономики страны Герман Галущенко заявлял, что Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода. При этом он не уточнил, в каком формате будет подразумеваться участие Украины.

Первый замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренков эфире телеканала «НАШ» отметил, что главная задача министра – не сообщать «плохие новости». Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода неоднократно заявляли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и другие чиновники.

Украинский депутат отметил, что на самом деле Киев участия в процедуре не принимает. Вопрос сертификации рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре, заявил он.

«Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два», — отметил Кучеренко.

Руководство «Нафтогаза» вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытается компенсировать свои провалы, считает он. По мнению депутата, компании нужна вечная борьба.

Депутат предупредил, что «Северный поток — 2» все равно будет, и это понимают все. По его словам, по этой причине украинские «борцуны» будут идти до конца.