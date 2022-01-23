Невнимательный водитель сбил курьера на велосипеде в центре Петербурга

Автомобиль Chevrolet и курьер на велосипеде столкнулись на Невском проспекте в Петербурге вечером 22 января.

По имеющимся данным, велосипедист травмировал руку, однако от медицинской помощи он отказался. Они с водителем легковушки остались на месте происшествия ждать сотрудников ГИБДД. Известно, что оба застрахованы, поэтому спокойно обсуждают детали аварии.

Оба мужчины заявили, что считают именно себя виновными в аварии. Велосипедист сообщил, что совершил ошибку, передвигаясь по тротуару вместо проезжей части. Водитель Chevrolet утверждает, что не заметил помеху справа.

Количество аварий в Петербурге значительно увеличилось с начала зимы. Этому способствуют резкие перепады температуры, из-за которых на дорогах образуется наледь. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не принимают никаких мер по решению данной проблемы, а жители Северной столицы продолжают страдать от их халатности.