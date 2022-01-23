Telegraph: Лондон поддержит отключение Москвы от SWIFT в случае «атаки» на Киев

Правительство Великобритании ведет разработку новых санкций в отношении России на случай ее «вторжения» на Украину. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Газета со ссылкой на близкие к британскому премьер-министру Борису Джонсону источники сообщает, что все правительство активизирует подготовку. Департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, нацеленные на подготовку к любой эскалации и устранение нынешней угрозы.

Кабинет министров Соединенного Королевства рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Лондон готовит пакет санкций, которые поразят «экономику России в самое сердце», если дипломатия не сработает.

Британские послы получили указания продвигать идею введения ослабляющих Россию экономических санкций. Также Джонсон считает, что новые санкции должны коснуться «Северного потока — 2».