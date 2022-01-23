Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах покинет свой пост после высказываний о Крыме

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах после высказываний о том, что Украина никогда не вернет Крым, попросил освободить его от занимаемого поста. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственный источник.

Глава Федерального министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее провела беседу с генеральным инспектором вооруженных сил страны Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью. Они обсудили слова Шенбаха о Крыме. Теперь вице-адмиралу придется объяснить свои высказывания руководству Германии в понедельник.

Также издание сообщило, что Шенбах «вышел из неловкого положения» и сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах во время выступления на конференции в Индии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.