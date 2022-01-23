Посольство КНР указало на недостоверность сведений о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину

Материал американских СМИ, в котором говорится, что лидер КНР Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «не нападать на Украину» во время Олимпиады в Пекине, является провокацией. Об этом сообщило посольство Китая в Москве.

Речь идет о публикации агентства Bloomberg, сославшегося на некоего дипломата из КНР. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, данный материал «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» через СМИ, передает РИА Новости.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — сообщили в посольстве КНР.

При этом китайские дипломаты также отметили, что позиция Пекина касательно Киева последовательна и ясна. По их словам, КНР «выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений».