Нововведения в КЗоТ Украины не помогут защитить права работающих украинок

Нововведения в украинский Кодекс законов о труде (КЗоТ) не улучшат положение беременных женщин и матерей детей до трех лет, считает юрист из Киева Анастасия С.

Изменения в КЗоТ согласовало правительство Украины. Поправки должны были защитить права украинок. Но вместе с тем из кодекса исчезли положения, запрещающие для матерей малолетних детей, беременных женщин и инвалидов работу в сверхурочное и ночное время, сообщает газета «Известия».

Закон гарантирует беременным женщинам и матерям детей до полутора лет выплату в размере двух минимальных зарплат при ликвидации предприятия. Однако и эта норма в реальности не работает.

«Если статьи закона, которые касаются беременных или матерей малолетних детей, имеют двойное толкование, написаны недостаточно четко, то почти всегда они будут работать против женщины», — сообщила изданию юрист из Киева Анастасия С.

Малый и средний бизнес на Украине нередко игнорирует КЗоТ, так как предприниматели нанимают работников нелегально, отметила эксперт. По ее мнению, поправки в трудовое законодательство для многих украинок не будут иметь практического применения.