Газета Le Figaro сообщила о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике

НАТО проводит военные учения в Прибалтике, тем самым наращивая военное присутствие в регионе, чтобы подготовиться к войне с Россией. Об этом в своей статье в газете Le Figaro написал корреспондент Николя Барот.

Учения проходят в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. По его словам, в маневрах принимают участие танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты Франции и Великобритании, Германии и Канады, а также США.

«На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет», — отметил автор.