Минобороны Турции считает необоснованной критику за покупку российских С-400

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар назвал необоснованной критику США в адрес решившей купить российский ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-400 Анкары.

Министр напомнил, что Турция собиралась приобрести системы ПВО у союзников по НАТО. Однако Анкара получила отказ. Закупку ЗРК С-400 Акар назвал вопросом национальной безопасности.

«Закупка ЗРК С-400 — это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции», — подчеркнул министр.

В октябре минувшего года США исключили Турцию из программы по продаже F-35 из-за покупки систем ПВО С-400. Контракт на поставку российских ЗРК стороны заключили в 2017 году. Полностью соглашение было выполнено летом-осенью 2019 года.