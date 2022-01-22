МИД ФРГ опроверг сообщения СМИ о подготовке плана эвакуации семей дипломатов из Украины

МИД Германии ведет разработку плана по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что внешнеполитическое ведомство ФРГ разрабатывает план эвакуации родственников немецких дипломатов. Согласно плану, семьи сотрудников диппредставительства должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

МИД Германии после появившихся сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине сообщил агентству dpa, что не проводит каких-либо мер по сокращению численности дипломатов или эвакуации членов их семей. В МИД ФРГ отметили, что очень внимательно следят за безопасностью персонала представительств на Украине.