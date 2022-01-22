19Fortyfive: Калининград может доставить НАТО «много головной боли»

Калининградская область, граничащая с Польшей и Литвой, может принести НАТО «много головной боли» из-за хорошего вооружения, заявила аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в издании 19Fortyfive.

Она напомнила, что у России есть высокоточные комплексы «Искандер — М», истребители с крылатыми ракетами, а в регионе размещается внушительная база российского ВМФ. Чтобы Калининградская область не стала проблемой для НАТО, аналитик предложила закупить американские зенитные комплексы «Patriot», самолеты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танки M1 Abrams.

Уайт добавила, что Литва не сможет себе позволить подобное вооружение из-за его дороговизны. Однако стоит поставить в страну хотя бы системы противоракетной обороны, заключила эксперт.