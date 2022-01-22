Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности бутербродов с сыром и колбасой на завтрак

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал отказаться от употребления бутербродов с сыром и колбасой на завтрак из-за вреда для здоровья.

Блюдо является одним из самых популярных для завтрака. Однако бутерброды содержат холестерин и триглицериды в большом количестве. При этом жир имеет много калорий и относится к вредным веществам. При злоупотреблении бутербродами увеличивается нагрузка на поджелудочную.

«Отказаться от бутерброда — больно для души. Согласиться — больно для сердца или поджелудочной. Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день», — подчеркнул Вялов на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, при включении бутербродов в утреннее меню повышается вероятность развития атеросклероза сосудов во всем теле. Это связано с попаданием холестерина и животного жира. Атеросклеротические бляшки, в свою очередь, могут вызвать инфаркт и привести к стенокардии.