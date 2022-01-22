«Дайте Путину заслуженное уважение»: командующий ВМС ФРГ призвал к союзу с Россией

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах призвал к союзу Германии с Россией вопреки ситуации на Украине и сотрудничеству с США. Он считает, что президенту РФ Владимиру Путину «нужно дать уважение, которого он заслуживает», а Москву называет важным партнером для Берлина.

Шенбах также назвал «ерундой» заявления американских СМИ и руководства США о «скором российском вторжении» на Украину: по его словам, РФ едва ли жаждет присоединить к себе всю соседнюю страну.

«Путин, вероятно, оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС, но чего он хочет на самом деле – это высокий уровень уважения. Дать ему уважение – это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает. Россия важна!», — отметил вице-адмирал в ходе совещания.

Командующий уверен, что убыточные европейские санкции «идут не в том направлении»: Германия не может согласиться с тем, что происходит на Украине, но Крымский полуостров ушел и никогда не вернется — это факт, заключил Шенбах. Кроме того, вице-адмирал считает принципиально важным отдалить Россию от Китая.

Ранее МИД Украины вызвал немецкого посла в связи с отказом Берлина предоставить стране вооружение. Подробнее — в нашей статье.