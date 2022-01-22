Семак считает, что эмоции стали причиной потасовки в матче «Зенит» — «Ботев»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что причиной потасовки в товарищеском матче с болгарским «Ботевом», который завершился ничейным исходом — 2:2, стали эмоции.

Наставник сине-бело-голубых отметил большое количество моментов, но не обошлось и без ошибок, которые совершали футболисты на фоне усталости.

«Моментов было много, можно было больше забивать, были ошибки — они от молодости и усталости. Что случилось в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущая игра была более жесткая — страшно было за [Далера] Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Следующий матч петербургская команда в рамках тренировочного сбора проведет против словацкой «Жилины». Матч запланирован на вторник, 25 января.