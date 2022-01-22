Губернатор Севастополя заявил, что из кранов в жилых домах течет святая вода

Святая вода потекла из кранов в жилых домах Севастополя после Крещения. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам градоначальника, всю пресную воду в Севастополе, как и Чернореченское водохранилище, освятили во время праздника Крещения Господня. Теперь любой желающий может набрать воду из-под крана.

«Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища, нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы», — цитирует заявление губернатора телеканал «СТВ».

Освящение воды является одной из основных традиций на Крещение у православных христиан. До обряда в храме Богоявления Господня прошел молебен. После этого благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта освятил Чернореченское водохранилище.