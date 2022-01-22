Евгений Куйвашев стал секретарем свердловского отделения «Единой России»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал секретарем регионального отделения «Единой России».

Ранее Куйвашев сообщил, что председатель партии Дмитрий Медведев предложил ему возглавить местное отделение политического объединения. Оппонентом главы региона на голосовании выступил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как сообщает пресс-служба реготделения ЕР, в ходе избирательного процесса участникам выдали 166 бюллетеней, один из которых в результате был испорчен, на остальных проставлены галочки.

«Представитель счетной партийной комиссии, состав которой был избран в начале конференции, озвучила итоги голосования. Евгений Куйвашев набрал 163 голоса, Владислав Пинаев набрал два голоса», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Куйвашев подписал указ, согласно которому QR-коды в Свердловской области с 20 января потребуются лишь для посещения зданий органов власти, санаториев и баз отдыха. В торговых центрах, заведениях общепита и других коммерческих организациях показывать электронный документ о вакцинации от COVID-19 не нужно.