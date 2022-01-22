Жительница Тольятти держала в квартире более 100 собак

Волонтеры обнаружили в квартире жительницы Тольятти более 100 собак разных пород. Сейчас животным ищут новых хозяев.

Городской приют Help опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пост с просьбой о помощи, в котором рассказали о сделанной находке. В квартире местной жительницы содержалось около 120 собак, они находились в истощенном и изголодавшем состоянии.

«Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые... около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки», — написали представители приюта.

По предварительным данным, их хозяйка планировала разводить болонок, длинношерстных такс и пуделей. Изначально псов было всего восемь, но к настоящему моменту их количество превысило сотню. При этом вся порода оказалась перемешана, поскольку собаки бесконтрольно спаривались между собой.