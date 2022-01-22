МИД Украины вызвал немецкого посла в связи с непредоставлением Киеву оборонного оружия

Украинское внешнеполитическое ведомство вызвало немецкого посла Анку Фельдгузен, чтобы выразить ей разочарование из-за отказа Германии в предоставлении стране оборонного вооружения. Соответствующее заявление 22 января сделали в пресс-службе МИД Украины.

Министерство также выразило крайнее недовольство в связи с заявлением командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха о том, что Украина не может стать членом Североатлантического альянса.

«Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия», — указано в сообщении на официальной странице ведомства.

Ранее сообщалось, что Киев благодарен Берлину за усилия по урегулированию ситуации в ЛДНР. Однако отказ Германии от поставок вооружений разочаровывает Украину. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.