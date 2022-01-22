Молодого мужчину застрелили на автомобильной парковке в Торонто

Бездыханное тело молодого мужчины с огнестрельным ранением нашли на парковке в Торонто, сообщает CTV. Предварительно установлено, что огонь открыли пассажиры двух автомобилей, сейчас их разыскивает полиция.

Инцидент произошел на севере города. По информации телеканала, этой же ночью неподалеку неизвестные выстрелили в мужчину — он выжил, но получил ранения.

В полиции сообщили, что перед этим злоумышленники и пострадавший вместе отдыхали на вечеринке, однако все массовые мероприятия находятся под запретом из-за распространения коронавирусной инфекции.